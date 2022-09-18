Memleket Partisi’nden istifa edip CHP’ye geçtiler

Memleket Partisi Erzurum İl Başkanlığı’ndan istifa eden Serhat Can Eş ilçe teşkilatları ile birlikte CHP’ye katıldı. Eş, yaptığı konuşmada, “Ben ve arkadaşlarım CHP’ye üye oluyoruz. Geçmişte yol ayrılığı yaşadığım partime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok çalışacağız, başaracağız” dedi.

Orhan BOZKURT

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ‘Doğu Masası’ kapsamında Erzurum’da düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, son bir ay içerisinde Erzurum’da 750 kişinin partiye yeni üye olduğu söyledi.

Memleket Partisi Erzurum İl Başkanlığı’ndan istifa eden Serhat Can Eş de ilçe teşkilatları ile birlikte CHP’ye katıldı. Memleket Partisi’nden istifa eden Eş, yaptığı konuşmada, “Ben ve arkadaşlarım CHP’ye üye oluyoruz. Geçmişte yol ayrılığı yaşadığım partime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok çalışacağız, başaracağız” dedi.

“Erzurum bizim için çok kıymetli bir şehir. Tarihsel olarak da bugün bulunduğu noktada da kıymetli bir şehir” diyen Salıcı, Kurtuluş Savaşı sırasında Erzurum’un kritik öneminden bahsetti. Salıcı, Erzurum geçmişte daha büyük bir şehirdi. Türkiye siyasetindeki etkisi daha fazlaydı. Erzurum gün geçtikte ekonomik büyüklük anlamında azalmalar yaşıyor. Bizim önümüzdeki dönem Erzurum’a hak ettiği değeri verecek bir siyaset izlememiz gerekiyor” diye konuştu.

“ERZURUM’DA İŞLER İYİ GİTMİYOR, NÜFUSU HIZLA AZALIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erzurum’un ekonomik olarak her geçen gün geri gittiğini belirterek şunları söyledi:

*Sizler Erzurumlular olarak uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi’ni çok yüksek oranlarda desteklediniz. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda bu destek çok daha yüksek oranlara ulaştı. Ancak, Erzurum geldiğimiz noktada ne Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü içinde hak ettiği yerde ne de Erzurum’da yaşayan yurttaşlarımız Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’ndan hak ettiği değeri alıyor.

*Erzurum’da işler iyiye gitmiyor. Erzurum’un nüfusu azalıyor. Gençlerimiz Erzurum’un dışına iş bulabilmek için, kendi hayatlarını devam ettirebilmek için göçüyorlar. Kim kendi memleketinden gitmek ister? Kimse gitmek istemez. Ama kendi yurdunda doymayan bir insanın başka kente gitmekten başka da çaresi kalmıyor.

*Erzurum’un 2001 yılında nüfusu 795 binmiş. Türkiye’nin nüfusu 64 milyon. 2021 yılında Türkiye nüfusu 84 milyona çıkmış, Erzurum’un nüfusu ise 756 bine düşmüş. Erzurum’da kayıtlı çiftçi sayısı 20 yıl içinde düşüş göstermiş. Hayvancılığın önemli kenti olan Erzurum’da hem çiftçi sayımız hem de nüfusumuz azalmış.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN KULAĞINI ÇEKMENİZ GEREKİYOR”

Salıcı, “Erzurumlular nasılsa bize oy verir” diye düşünen AKP’nin kente yeterli katkıyı yapmadığını anlatarak “AKP hükümeti Erzurum’a ciddi bir kaktı sunmuyor. Erzurum’un büyümesi için anlaşılan Cumhur İttifakı’nın kulağını biraz çekmesi gerekiyor” dedi.

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE İSTİKRAR DA, BÜYÜME DE OLMAZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Türkiye’de en çok adalete ihtiyaç duyulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

*Eskiler devletin dini adalettir diyor. Adaletin olduğu yerde insanlar birbiri ile daha iyi anlaşır. Adaletin olmadığı yerde zorbanın birisi gelir, çöker. Onun sonucunda insanlar o adaletsizlik içinde kıvranmaya başlar…

*Bizim altılı masa olarak Türkiye’ye güçlendirilmiş parlamenter sisteme, adalete, güçler ayrılığına, medyanın şeffaf olduğu ve birilerinin telefonuyla haber yapılmadığı bir noktaya getirmemiz lazım. Mahkemeye gittiniz, biriniz zengin biri fakir. Fakir haklı.

*Davayı kim kazanır, zengin kazanır. Mahkemeye gittiniz, iki kişisiniz. Birisi iktidar partisinden, öbürünün partisi yok. Davayı kim kazanır? Adaletin olmadığı yerde istikrar da, büyüme de olmaz.

Salıcı, Türkiye’nin önemli kentlerinden birsi olan Erzurum’un ihracatının orta ölçekli bir firma kadar olduğunu belirterek, “Erzurum’un ihracatı 28,6 milyon dolar 2021 yılında… Gidin İstanbul, Ankara, İzmir’e bu rakam yani 28,5 milyon dolar orta ölçekli bir firmanın ihracatıdır” dedi.

“ERZURUM FAKİRLEŞİYOR AMA BEŞLİ ÇETELERİN İŞLERİ TIKIRINDA”

AKP’li vekillerin Erzurumluların sorununu dinlemediğini kaydeden Salıcı, “Seçim zamanı gelirler, bizim partimize oy verin. Ne diyeceksin o zaman, oy verecek misin Erzurumlu. Seçimden seçime gelen siyasetçiye kırmızı kart göstermek vatandaşın hakkıdır” dedi.

Halkın ödediği vergilerin AKP hükümetleri tarafından “Beşli Çeteye ve zenginlere aktarıldığını” vurgulayan Salıcı, “Erzurum fakirleşiyor, yoksullaşıyor ama Türkiye’de bazılarının işleri çok iyi gidiyor. Mesela beşli çeteden biriysen işler tıkırında. Pandemi döneminde beş tane maske dağıtamayan iktidar senin paranı tıkır tıkır ödüyor. Sadece onlar mı? Kur korumalı mevduata geçtik, mevduatı dolara endekslediler. Diyorlar ki ‘Sen daha çok para kazanacaksın” diye konuştu.

“TAYYİP BEYİ DE AKP MİLLETVEKİLLERİNİ DE EMEKLİ DECEĞİZ…”

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da adının karıştığı rüşvet iddialarında dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı şunları söyledi:

*Erzurumlu fakirleşirken birileri zenginleşiyor. Erzurum’da işler kötü giderken, birilerinin hayatı tıkırında. İki tane hayat yaşanıyor. Biri sarayın hayatı. Birisi sokakta bizim yaşadığımız hayat. İki hayat.

*Saraydaki hayatta her şey tıkırında. İş köylünün, emekçinin, işçinin hayatına gelince orada işler iyi değil. Bu düzen değişecek. Böyle devam etmez. Bu düzenin değişmesi için sizin sandıkta bu işe müdahale etmeniz lazım.

*Tayyip Bey çok çalıştı. 20 sene boyunca ülkeyi yönetti. Koşturuyor ama artık emeklilik vakti geldi. Tayyip Beyi emekli edeceğiz arkadaşlar. Tayyip Beyi emekli edeceğiz, sizlerin de rızanız olursa Erzurum’daki AK Parti milletvekillerini de emekli edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla bazıları aile meseleleriyle çok meşgul. Vatandaşa ayıracak vakitleri yok. Onları da emekli edeceğiz.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, hayata geçirecekleri Aile Destek Sigortası’nı madde madde açıkladı İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, şehit haberi nedeniyle programını iptal etti