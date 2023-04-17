Memleket Partisi’nden toplu istifa

Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde istifalar sürüyor. Partiden Hatay il başkanı da istifa etti. Memleket Partisi İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Muharrem İnce verdiği namus ve şeref sözlerini unuttu. Tek amacı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan intikam almak” ifadelerini kullandı.

“1’İNCİ SIRALAR MENFAAT KARŞILIĞI TESLİM EDİLDİ”

Gülden Doğruel Yılmaz’ın yaptığı açıklama şöyle:

“İtaat eden değil, sorgulayan birey felsefesiyle, yok olan millet iradesini üyeler ile ön seçimle belirlenebilmesi ilkesini kabul edecek, ana ocağımız, CHP’den ayrılıp MEMLEKET PARTİSİ’ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu, şerefini yaşadık.

İl başkanları ve parti toplantılarında “Ben yola çıktıklarımı yolda bulduklarıma değişecek kadar karaktersiz değilim, çoluk çocuğun rızkımı benim ve Memleket Partisi’ni bir yere gelmesi için Memleket partisine harcayan il başkanlarımı, 1. Sıra Milletvekili Adayı yapmak benim namus borcumdur diyen MUHARREM İNCE’nin, 1. Sıraları namus ve şeref sözünü unutarak, menfaat karışığında teslim ettiğine şahit olduk.

Bir anda ters esen rüzgarla yelkenlerini şişirip, pusulasız bir gemi gibi okyanusta savrulmaya başladık. Hal böyle iken, Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında, gelecek konusunda başka hiçbir istikamet gösteremeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.

Kemal KILIÇDAROĞLU’ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine bir ihanettir.

Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkan ve il Yönetimi, 11 ilçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’yi aşkın kayıtlı üyemiz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Partisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.”