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6 Mayıs 2023
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Memleket Partisi’nin 2 vekil adayı İYİ Parti’ye geçti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçilerine 9 gün kala Memleket Partisi’nden 2 milletvekili adayı daha istifa etti.

Çorum’dan aday gösterilen Soner Demir ve Olgun Çakar partilerinden istifa ederek Millet İttifakını destekleyeceklerini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

Çorum’da seçim bürosu açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmasından iki vekil adayının Millet İttifakını desteklediğini duyurdu.

Seçimin ilk turda bitirilmesi için birlikte olmaya ihtiyaç olduğunu belirten Özel, “İlk turda bitirmek için fedakarlık yapılmasına, daha kalabalık olmamıza ihtiyaç var, ayrılığa gayrılağa değil omuz omuza vermemize ihtiyaç var. Bu çağrımızı iki vatan evladı duymuş Memleket Partisi’nin 2. ve 3. sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakar aramızda bize katılıyorlar. Buyursunlar gelsinler” diyerek duyurdu.

İYİ PARTİ’YE GEÇTİLER

Memleket Partisi’nden istifa eden Soner Demir ve Olgun Çakar’ın İYİ Parti’ye katıldıklarını belirtildi. İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, yaptığı açıklamada; “Değerli dostlarımız Memleket Partisi milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakar, biz bu memleketin evladıyız şov meraklısı değil Çorum sevdalısıyız diyerek adaylıktan istifa ederek partimize katılıp Millet İttifakı’na destek verdiler” iki ismin İYİ Parti’ye geçtiğini açıkladı.

 

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