Memleket Partisi’nin milletvekili adayı AKP’ye katıldı

Şanlıurfa 3. sıra milletvekili adayı Ahmet Metin Oktay’ın rozetini eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar taktı. Oktay, AKP’li olduktan sonra yeni partisine destek istedi. Memleket Partisi Şanlıurfa 2. sıra milletvekili adayı Mehmet Polat’ın sosyal medya hesabından, “Bizler buradayız. Çürük elmalar sadece düşüyor” şeklinde tepki gösterdiği Ahmet Metin Oktay, “Kim çürük, kim küflü kim sağlam zaman gösterir. Sırtımdan yap reklamını yine izin veriyorum. Prim yapabilirsin” şeklinde yanıt verdi.

“ZATEN AYNI PARTİDEYDİ”

Memleket Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ahmet Metin Oktay’ın partisinden istifa ederek AKP’ye geçmesine bir sosyal medya kullanıcısı, “Ak Parti’nin can çekiştiği her halinden belli. Bu zibidi takımına bile eyvallah çekti” şeklinde tepki gösterdi. Bir başka kullanıcı da, “Zaten aynı partide değişen bir şey yok” diye görüşünü dile getirdi.

AKP’YE DESTEK VEREN CEMAATE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Partisinden istifa eden Ahmet Metin Oktay’ın 14 mayıs seçimlerinde AKP’ye destek açıklaması yapan İsmail Ağa cemaatinin küçük yaştaki kız çocuğu evlendirilmesi olayına sosyal medya hesabından, DAEŞ bozuntuları tepkisi gösterip;

“6 yaşındaki kızını müridiyle evlendiren, istismar edilmesine göz yuman, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kendisi de pedofilidir. Aksini iddia eden bundan daha şerefsizdir. Cemaatleriniz yerin dibine batsın DAEŞ bozuntuları” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Oktay’ın hesabından Sinan Oktay’ın öldürülmesini eleştiren mesaj da yayınladığı anlaşıldı.