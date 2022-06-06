Memleketimden çiftçi manzaraları

CHP milletvekilleri şehir şehir gezerek çiftçi ve besicilerin sorunlarını dinledi. Ekip biçemeyen, ekip biçse de zarar eden vatandaşlar isyan etti. Mazot almayan çiftçi, “Altlarında 1 milyonluk traktör var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. Bir besici ise ağılını yaktığını belirterek “Artık hayvan bile görmek istemiyorum” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum’da vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başarır ve Köse, tarlada traktörünün başında olan bir çiftçinin isyan edişine tanıklık etti. Çiftçiye aldığı bir kutu tarımsal ilacın fiyatını soran vekiller şu yanıtı aldı:

TRAKTÖRÜN MARŞINA BASMAYA KORKAR OLDUK

– Geçen sene 175 TL’ye aldığım ilacı bu yıl 450 TL’ye satıyorlar. Traktörün marşına basmaya artık korkar olduk. Traktörün deposu 1200 TL’ye doluyor. 84 model traktör. Cumhurbaşkanına sorsanız “Altlarında 1 milyonluk traktör var” der. Bugün bana bir milyon göndersin bu traktörü kendisine göndereceğim.

YIRTIK TİŞÖRTLE GEZİYORUZ

– Benim bankalara binlerce lira borcum var. Hangi benzinlikte ucuz benzin var diye tırım tırım dolanıyoruz. Ben 1970 yılından beri çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar bataklığa girdiğimizi görüyorum. Şu an da bataktayız, ağlanacak durumdayız ama yine de ekmeye çalışıyoruz, yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan besicilik yapan bir ailenin evine misafir oldu. Aile, CHP’li vekillere, “Hayvancılık bizim için bitti. Son 5-6 yıldır sürekli zarar ediyorduk. Bir daha çiftçilik yapmamak için ağılımızı yıktık, sağım makinesini bile sattık” diye dert yandı:

5-6 YILDIR SÜREKLİ ZARAR EDİYORUZ

– Hayvancılığa 1999 yılında başladık. Ancak bizim için hayvancılık bitti. 20 tane hayvanımız vardı. Düve alıyorduk, kurbanlık alım satımı yapıyorduk. Kendi ineklerimizden buzağılarımız oluyordu. Kışa girerken bu hayvanları satıyorduk, kışlığımızı çıkarıyorduk. Ama 5-6 seneden beri hep içeri giriyoruz. Hiç kâr edemedik.

AHIRI YIKTIK, SAĞIM MAKİNESİNİ BİLE SATTIK

– Bir daha hayvancılık yapmayalım diye hayvanları satıp, ahırı da yıktık. Kesinlikle yapmam. Geri dönmek gibi bir niyetimiz yok. Ümidimiz de yok. Bir daha bulaşmayalım diye sağım makinesini bile sattık. Biz 25 yıl oldu evleneli daha hiç tatile çıkmadık. Antalya’yı, Muğla’yı, Bodrum’u bilmeyiz. Gidemedik.

ARTIK HAYVAN GÖRMEK İSTEMİYORUM

– Gece gündüz hayvan baktık. Sabah 08.00, 16:00, gece 00.00 günde 3 sağım yapıyorduk. Devamlı hayvanların başında. Kar yağdı, yağmur yağdı, çamur oldu hiç fark etmez. Bayram seyran hep hayvan bakıyorduk. Kesinlikle artık hayvan görmek dahi istemiyorum. Tarıma devam edeceğiz. Onu da yapabildiğimiz kadar.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın birçok köyünü gezip tütün üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Berberoğlu, sohbet sırasında yanında bulunan tütün işçisi kadının elindeki bir tutam tütünü göstererek, “Elinde kaç liralık tütün var şuanda?” diye sordu.

Tütün üreticisi de “Birinci kalite sarmalık olursa 120-130 lira” yanıtı verince bu kez Berberoğlu, “Peki bunun satışından alacağı ceza ne kadar?” diye ikinci soruyu yöneltti. Üretici “Onu zaten söylemeye gerek yok” deyince Berberoğlu, “Söyle, söyle” diye ısrar etti. Bunun üzerine üretici, “Cezanın önü açık” diye yanıt verdi.

Devreye giren CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, “Eğer yasak kaldırılmazsa 3 yıldan 6 yıla kadar hapis yatacak” açıklaması yaptı. Berberoğlu, “Şunu anlamaya alışıyorum. Suç ve ceza arasında orantı arıyorum. 120 liralık bir malın satışından 6 yıl gelir mi yahu?” şeklinde gülerek düzenlemeye tepki gösterdi.

ESRAR, EROİN SATANA 3 YIL, TÜTÜN EKENE 6 YIL CEZA

Bunun üzerine tütün üreticisi devreye girerek yasak ve verilmesi öngörülen cezalara tepkisini şöyle dile getirdi:

– Şimdi, silah kaçakçısı, esrar, eroin satan adam 3-3.5 yıl arası yargılanıyor. Ama biz 3-6 yıl arasında. Biz bugüne kadar Adıyamanlı tütün üreticisi olarak devlete yük olmadık. Kendi yağımızla kendimiz kavrulmuşuz. Her anlamda Adıyaman halkı kazandı. Ama, bir sene daha böyle sürdü mü tütün ekmeyi bırakacağız. Ne olacak? İnsanlar, Giresun’a fındığa gidecek, patatese gidecek, yolda kaza geçirecek.

İKTİDARA GELECEĞİZ, BU YASAĞI KALDIRACAĞIZ

Bunun üzerine Berberoğlu, çiftçinin elini sıkarak, “Hiç merak etmeyin. Bir seneye kalmadan biz iktidara geleceğiz ve bu yasağı kaldıracağız” dedi.

Tutdere ise tütün yasağına uymadıkları için çok sayıda üreticinin cezaevine girdiğini, ürünlerine el konulduğunu ve konuyu sürekli TBMM gündemine getirerek yasağın kaldırılması görüşünü paylaştığını hatırlattı.

İlginizi Çekebilir Çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine geriledi İlginizi Çekebilir Buğdayın maliyeti 1.850 TL, çiftçinin kazancı 1.500 TL İlginizi Çekebilir Traktör ve hayvanları icrayla elinden alınan çiftçi: Çiftçiler Günü’nde batışımızı kutluyoruz