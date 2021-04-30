Memleketin her metresi satılıyor

TÜRKİYE’de 1986’da başlayan özelleştirme sürecinde 2021’e kadar toplam 70 milyar dolarlık satış işlemi gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2002 yılına kadar geçen 16 yılda toplam 8 milyar dolarlık özelleştirme işlemi tamamlandı. AKP iktidarının 19 yılında özelleştirmesi 62.3 milyar dolara ulaştı. İktidarın, kamu taşınmazlarındaki satışları hızlandırmasına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “İktidara geldikleri günden beri satılmadık, fabrika, sanayi tesisi ve bunlara ait hisse bırakmadılar. Şimdi ellerinde tek çare Hazine yönetimindeki araziler kaldı. Memleketin her metresini satıyorlar” açıklamasını yaptı.

AKP döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı eliyle özelleştirme ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle de ihale yoluyla gerçekleştirilen arsa satışlarına tepki gösteren Bingöl şunları söyledi:

YAĞMAYA HIZ VERİLDİ

“Merkez Bankası’ndaki, ‘128 milyar dolar nerede ?’ sorusundan sonra, şimdi de 300 milyon metrekare vatan toprağının tapusu nerede diye soruyoruz. Özelleştirme diyerek her şeyi sattılar. Oradan gelen 62 milyar doları da tükettiler. Ellerinde satılacak varlık kalmadığı için son çare Hazine arazilerine yöneldiler. Yağmaya hız verildi. Milli Emlak 6 bin 500’ün üzerinde satış için ihaleye çıkıyor.”