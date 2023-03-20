Memleketteki imamlar doktorları solladı

2023’te 36 milyar liralık bütçesiyle 6 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı dev personel kadrosuyla da sık sık gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılı faaliyet raporu personel sayısındaki artışı da açığa çıkardı. 2022’de 137 bin 563 olan personel sayısı, 2023’te 141 bin 769’a yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütçenin yüzde 81.27’si personel giderlerine harcadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in soru önergesine verdiği yanıt ise Diyanet ile sağlık teşkilatı arasındaki personel sayısı farkını ortaya koydu. Koca yanıtında Koca hekim sayısı konusunda OECD ortalamasının gerisinde olduğumuzu söyledi.

YETERSİZLİK İTİRAFI

Koca, “Ülkemizdeki hekimlerin 133 bin 418’i hastanelerde çalışmakta olup bunlardan 72 bin 002’si Sağlık Bakanlığı’nda, 39 bin 991’i üniversitelerde, 21 bin 425’i ise özel sektörde görev yapmaktadır. OECD ülkelerinde yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 2019’da 365’tir. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısında OECD/Türkiye oranı 1.67’dir” dedi.

Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren Şevkin ise şunları kaydetti: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki doktor eksikliğini itiraf etmiş oldu. Koca, sadece iyi niyetli açıklamalar yapmakla yetindi. Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanlığı’nda doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza gereken değeri vereceğiz.”