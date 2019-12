Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide 6’şar ay yok!

Olympique Lyon, hafta sonu evinde oynadığı ve Rennes’e 1-0 mağlup olduğu maçta iki yıldız oyuncusunu kaybetti. Hollandalı Memphis Depay ve Fransız Jeff Reine-Adelaide, dizlerinden yaşadığı aynı sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacak.

Prompt rétablissement et Courage à @Memphis et @jreineadelaide you’ll be back on the pitch soon #GodIsWithYou pic.twitter.com/Y7OSn2VHhA

— Moussa Dembélé (@MDembele_10) December 16, 2019