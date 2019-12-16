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Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide 6’şar ay yok!

Olympique Lyon, hafta sonu evinde oynadığı ve Rennes’e 1-0 mağlup olduğu maçta iki yıldız oyuncusunu kaybetti. Hollandalı Memphis Depay ve Fransız Jeff Reine-Adelaide, dizlerinden yaşadığı aynı sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacak. Prompt rétablissement et Courage à @Memphis et […]

Olympique Lyon, hafta sonu evinde oynadığı ve Rennes’e 1-0 mağlup olduğu maçta iki yıldız oyuncusunu kaybetti. Hollandalı Memphis Depay ve Fransız Jeff Reine-Adelaide, dizlerinden yaşadığı aynı sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacak.

Adelaide maçın 35, Depay ise 46. dakikasında yaşadığı ön çapraz bağı kopması sakatlığı sebebiyle kenara alındı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncunun da EURO 2020’yi kaçırması bekleniyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan Lyon, 25 puanla 8. sırada bulunuyor.

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Yazar Alaturka Online

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