Memur, emekli geçim kükümet seçim derdinde

Hükümet, geçim derdine düşen memur ve emekliyi rahatlatacak zammı vermek yerine 2023 seçimlerinde devlet kesesinden oy toplamayı hedefleyen zam planı açıkladı.

ERDOĞAN SÜZER

Geçim sıkıntısından kurtaracak bir zam hayaliyle pazarlık masasına oturan 6.5 milyon memur ve memur emeklisine hükümetten geçimden çok seçimi hedefleyen bir zam planı geldi. Hükümet 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 zam talep eden memur sendikalarına 2022 için yüzde 5+6, seçimin yapılacağı 2023 yılı içinse yüzde 6+6 zam teklifi sundu. Ayrıca her zaman olduğu gibi enflasyon farkının ödeneceği de belirtildi.

Hükümetin zam teklifini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memuru enflasyona ezdirmeme ve enflasyonla mücadele dengesi içerisinde bir hesap yaptıklarını anlattı. Bilgin ayrıca yıllardır tozlu raflarda bekletilen 3600 ek gösterge sorununu çözeceklerini, sözleşmeli personele yönelik de iyileştirme yapacaklarını söyledi.

HEDEF 2023 SEÇİMLERİ

Sendikalar tarafından ‘kabul edilemez’ bulunan zam teklifi hükümetin hem bugüne kadarki uygulamaları hem de kendi enflasyon hedef ve tahminleriyle büyük çelişki yarattı. Bakan Bilgin, tarihinde ilk kez ikinci yıl (2023) zam teklifinin daha yüksek belirlenmesini, ‘refah payı’ verme iddiasıyla açıkladı. Ancak bugüne kadar hiç verilmeyen refah payının 2023 seçimlerinde devlet kesesinden iktidara daha çok oy kazandıracak bir planla hazırlandığı açıklanmadı. Bilgin, nihai teklifte de 2022’de düşük 2023’te yüksek zammın yer alacağı mesajını verdi.

TEKLİF MÜZAKERE EDİLECEK

Memur-Sen, hükümetin zam teklifinin ardından, sendika başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Pazarlık masasında önümüzdeki pazartesi gününe kadar zam oranlarıyla birlikte hizmet kolları için görüşmeler yapılacak. Hükümetle memur arasındaki görüşmeler 22 Ağustos’a kadar devam edecek. Uzlaşma çıkmazsa yeni zammı yine kamu görevlileri hakem heyeti belirleyecek.

ZAM MAKARNAYA BİLE YETMİYOR

Hükümetin zam teklifini eleştiren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin sunduğu rakamların ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Düşük zam teklifiyle temel gıda ürünlerine gelen yüksek zamları karşılaştıran Yalçın, son iki yılda memura verilen yüzde 11.4’lük zammın yüzde 26’lık enflasyon karşısında çok düşük kaldığını anlattı. Yalçın, “Geride kalan 19 aylık sürede kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, dar gelirli insanların en temel gıdalarından olan makarna yüzde 37 arttı. Bu rakamlar yeni bir teklifi zorunlu kılıyor” uyarısında bulundu. Seyyanen zamda ısrar eden Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelle ilgili vaatlere de somut dayanaklar istedi.