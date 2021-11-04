Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte memur zammı oranı…

Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı da netleşmeye başladı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak.

Her ay zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar, en azından enflasyon farkı ile bir nebze rahatlamak istiyor. Yılbaşından itibaren işçi emeklilerinin yüzde 10.5, memurlarla memur emeklilerinin ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.5 zam alması bekleniyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73’e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5’i bulacak.

6.73 ZAM ORANI CEPTE

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Bu iki ayda TÜFE’nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 6.73’lük zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

Geçen yıl TÜFE kasımda yüzde 2.30, aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu yıl da benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5’e çıkacak. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 3 zam aldıkları için yeni yılda yüzde 7.5 civarında bir enflasyon farkı ve yüzde 5 normal toplu sözleşme zamlarını alacaklar. Zam oranı toplamda yüzde 12.87 olacak.