Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur ek zam çağrısı…

Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünün telafi edilmesi için memur zammı bekleniyor. Memur maaş zammı 3 Aralık tarihinde enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. Memur maaş zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “’Vergi Muafiyeti düzenlemesi’ ilave zam olarak görülmemelidir. ‘Ek zam/ilave ödemenin’ en kısa hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Memur maaş zammı, 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi tarafından beklenirken, gözler 3 Ocak tarihine çevrildi. Artan enflasyonun etkisi günden güne daha çok hissedilirken memurlar biraz olsun nefes alabilmek için ek zamma umut bağladı.

MEMUR ZAMMI 2022’DE NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48’LİK MEMUR ZAMMI GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48’lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3’ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı. 6 ay için verilen yüzde 3’lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana, dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor.

Maaş zamları 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK’in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

FARK %10.8, ZAM YÜZDE 5

Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacaklar.

MEMUR EK ZAM ORANI HENÜZ BELİRLENMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi. Öte yandan, sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini verdi.

MEMUR-SEN’DEN MEMURA EK ZAM AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu, SGK Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan ve çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı katkıyı önemsediklerini ifade ederek, 3600 ek gösterge başta olmak üzere göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiği çağrısında bulundu.

Konuşmasında sosyal güvenlik sisteminin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmalarının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini de yineledi.

Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telefi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı açıklamalarını da eleştirdi.

BAKAN NEBATİ’DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldığı canlı yayında emekli ve memur zammı konusunda açıklama yaptı.

* Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz.

YÜZDE 30’LUK ZAM SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN OLABİLİR!

Öte yandan, ‘ocakta memura yüzde 30-35 zam’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin sozcu.com.tr olarak geçtiğimiz haftalarda ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini vermişti.

Söz konusu “kümülatif” artışın 2. altı ayın birikimli toplamı olduğuna dikkat çeken Memur-Sen yetkilisi, “Yapılacak zamlara ilişkin henüz bir oran telaffuzumuz olmadı” dedi ve ekledi:

“Yüzde 30-35 olarak telaffuz edilen rakam büyük ihtimalle 2 yıllık toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkı. Zaten yüzde 26 toplu sözleşmede belirlenmişti. Üzerine enflasyon farkı olacağı için kümülatif olarak o rakamlara geliyor.”

Ancak ek bir ödeme gündemde. Bu ödemenin içeriğine ilişkin çalışmaya ise asgari ücret rakamı belli olduktan sonra başlanacağını ifade edildi.

MEMUR 5 BİN TL’Yİ GÖRECEK

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek. Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3’lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.