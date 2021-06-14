Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci çalışmalarında KESK'in yer almamasını istedi

ANKARA (AA) – Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci çalışmalarında KESK'in yer almamasının "kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı açısından daha yararlı olacağını" savundu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, 31 Mayıs'ta Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinde temsilcisi bulunan Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e mektup göndererek, "6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Memur-Sen'le birlikte hareket etme" davetinde bulunduğu belirtildi.

Davete Kamu-Sen'in olumlu cevap verdiği ve iki konfederasyon arasında sürece ilişkin ilk görüşmenin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in ise davetin, bu ay yapılacak genel kurulda değerlendirileceğini söylediği aktarıldı.

Buna rağmen, 11 Haziran Cuma günü KESK'in internet sitesinde "Kamu Emekçilerine Bilgilendirme Memur Sen'in Mektubuna Cevabımız" başlıklı açıklama paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın davetinin yer aldığı ve içeriğini kamuoyuyla paylaşmadığı mektupla ve içerdiği davetle ilgili olarak, mektup ve davet sahibine bilgi vermeksizin, kamuoyuna açıklama yapan KESK’in bu tutumunu söz konusu açıklamanın lafzını ve ruhunu kuşatan ideolojik bağnazlığa ve kamu görevlilerini hedef alan sakil kurnazlığa dair cevap haklarımız saklı kalmak kaydıyla en hafif tabirle nezaketsizlik olarak değerlendiriyoruz." denildi.

KESK'in bu tutumuyla kamu görevlilerini ve emeklerini önceleme, kamu görevlilerinin hak ve hukuku için ter dökme imkanını bilerek ve isteyerek kullanmayacağını gösterdiği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu açıklamanın içeriğinde yer verdiği değerlendirmelerle 6. Dönem Toplu Sözleşme'de kamu işvereni lehine gerekçe üretmeye yeltenen ve işveren danışmanı rolünü üstlenen KESK’in, bu tavır ve yaklaşımlarıyla 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu görevlileri lehine yapılacak çalışmalarda yer almamasının hem kamu görevlileri hem de kamu görevlileri sendikacılığı açısından daha yararlı olacağı yönündeki karar ve değerlendirmemizi kamu görevlilerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."