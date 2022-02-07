Memur-Sen’e göre açlık sınırı 3 bin 809 TL

2021 Aralık’taki açlık sınırını 3 bin 526 TL olarak açıklayan Memur-Sen, yeni yılla gelen tüm zamlara rağmen Ocak 2022 açlık sınırını 3 bin 809 TL olarak hesapladı. Memur-Sen’in ocak ayı yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.

Sozcu.com.tr

Memur-Sen, 2022 Ocak’ta dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 3 bin 809,3 TL, yoksulluk sınırını ise 10 bin 939,1 TL olarak hesapladı.

Yapılan araştırmaya göre ocak ayında, aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7,51’lik bir artış yaşandı. Ocak ayında aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54,95 artışla patlıcan, yüzde 54,18 artışla dolmalık biber, yüzde 44,92 artışla kabak, yüzde 39,17 artışla nane, yüzde 38,88 artışla krakerde görüldü.

En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35,77 azalışla muz, yüzde 13,07 azalışla dondurma, yüzde 11,91 azalışla turşu, yüzde 11,41 azalışla portakal, yüzde 11,29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.

Memur-Sen, Aralık 2021’deki açlık sınırını 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırını 10 bin 119 lira olarak açıklamıştı.

AYDINLANMADA BİR AYDA YÜZDE 69,67’LİK ARTIŞ

Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 11,54’lük bir artış gözlenirken; barınma madde fiyatlarında yüzde 3,12’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise aynı dönemde yüzde 69,67’lik bir artış gözlemlendi.

Giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 6,72’lik bir artış olduğu belirtildi.

Giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 26,03 artışla çorap, yüzde 22,31 artışla gömlek, yüzde 19,47 artışla spor ayakkabı, yüzde 17,88 artışla bebek tulumu madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında yüzde 22,08 azalışla eşarp, yüzde 5,13 azalışla terlik, yüzde 4,78 azalışla kazak maddelerinde düşüş olduğu tespit edildi.

Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6,19’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 53,67 artışla telefon yedek parçaları, yüzde 2,43 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

TÜRK-İŞ’İN AÇLIK SINIRI 4 BİN 250 TL OLMUŞTU

Öte yandan, Türk-İş’in 2022 Ocak’a ilişkin açıkladığı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 249,95 TL; yoksulluk sınırı ise 13 bin 843,50 TL olmuştu.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise ocak ayında aylık 5 bin 587,79 TL’ye yükselmişti.

İlginizi Çekebilir KAMU-AR: Açlık sınırı 5 bin liraya dayandı İlginizi Çekebilir Asgari ücretli kasada kaldı İlginizi Çekebilir Yeni asgari ücret açlık sınırının altında kaldı