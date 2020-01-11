Memur, talaş pişirdi mobilya kemirdi

Ulus’ta Atatürk Heykeli önünde toplanan memurlar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve vergi dairelerinde yemek ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasını protesto etti. Büro İş Sendikası temsilcilerinin de katıldığı eylemde yapılan açıklamada “Memur hükümetin maaşlara yaptığı yüzde 23.85’lik zamma rağmen bir yılda yüzde 50 fakirleşti” sözlerine yer verildi.

YANDAŞA DESTEK

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: Ankara Vergi Dairesi 10 yıldır aynı yemek şirketi ile anlaşma yapıyor. Yemek şirketi kendi lokantasında 4 çeşit yemeği perakende olarak 14 liraya satarken, memurlara 22.50 liraya yani yüzde 60 daha pahalı satıyor. Şirketin lokantasına gidip yemek yesek, hem devlet, hem de biz kazançlı çıkacağız. Bu, memurdan alıp yandaşa verme politikasıdır.” Asgari ücretin 2 bin 324 TL olarak açlık sınırının altında belirlendiğinin dile getirildiği açıklamada “Türkiye’de halkın temel gıda maddesi sanki mobilyaymış gibi, mobilya ürünü tesliminde Katma Değer Vergisi’nde (KDV) oranı yüzde 18’den, 8’e indirildi. Biz de dar gelirli olarak mobilya kemirip, mobilya talaşı yiyerek mi beslenelim? Bunu merak ettik ve test ediyoruz. Biz yiyemedik iktidar yetkililerini yemeye davet ediyoruz. İndirim yapacaksan doğalgazın, elektriğin KDV’sini indir” denildi.