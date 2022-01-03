Memur ve emekli maaşlarında iyileştirme olacak mı? Kabine sonrası Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni zam oranları belli olan milyonlarca emekli ve memur, ek iyileştirme için gözünü Kabine toplantısına çevirdi. Beştepe’de gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesinde ekonomi yer aldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Dünya ve ülkemiz için zor geçen 2021 yılını uğurladık. Son iki yıldırı etkisini sürdüren corona virüsünün etkisini daha da sürdüreceği görülüyor.

*Salgının ekonomi üzerindeki baskısı arttığı dönemde Türkiye hızla yoluna devam etmiştir.

*Ülkemizin kalkınma alt yapısındaki gelişme sayesinde Türkiye küresel krizlerden olumlu yönde ayrışmaya başladı.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ GERİLEDİ

*2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla arttırdığımızı görüyoruz. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret açığımız 46 milyar dolara geriledi.

*Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 183 milyar liraya ulaşması bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 368 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

*Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için pek çok program, plan, proje var. İnşallah hepsini kararlılıkla harekete geçireceğiz. Dış ticaret fazlası veren hedefimize daha çok yaklaşıyoruz.

“TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ SAĞLADIK”

*Salgının turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin, teşvik ve desteklerin karşılığını özellikle gördüğümüz sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist sayısı, 24 milyar doları açan turizm geliri ile kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 83, gelirde yüzde 100’lük artış sağladık.