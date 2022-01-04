Memur ve emekli zammı geldiği gibi gitti

Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 7.5’e çıktı, işçi emeklilerinde en düşük aylık 2.500 lira oldu. Ancak maaşlar zam gelmeden eridi.

Erdoğan SÜZER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 25.47 oranında arttığını hesapladı.

Merakla beklenen bu verilerin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, normal zamların dışında memur ve memur emeklilerinin yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7.5′e yükseltti.

Memur dışındaki emeklilerin en düşük aylığı ise 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi.

MİNİ ZAM

Buna göre memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra ilave yüzde 2.5 zam daha alacaklar.

Ayrıca geçen yılın son 6 aylık döneminde yüzde 3 zam aldıkları için, yüzde 22,47 oranında da enflasyon farkı ödenecek.

Enflasyon farkı ve ilave yüzde 2.5’luk zamla birlikte memur maaşlarıyla memur emeklilerinin aylıkları toplamda yüzde 29.97 artacak.

Eski SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor.

Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.47 oranında zam yapıldı.

Ayrıca bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 2.500 liraya yükseltildi.

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 776 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 115 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.

En düşük esnaf emeklisi aylığı 2 bin 213 liradan, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 874 liradan 2 bin 500 liraya yükseldi.

Önümüzdeki 15 Ocak’tan itibaren 4’ün 1’indeki bir öğretmenin aylığı 5 bin 689 liradan 7 bin 394 liraya çıkacak.

Öğretmen maaşı bin 705 lira artacak. Yeni zamlarla hemşire maaşı bin 586 lira zamla 6 bin 878 liraya, başkomiser maaşı 9 bin 969 liraya yükselecek. Kaymakam maaşı da yeni zamla 13 bin 941 lira oldu.

GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

Memur ve emekliye geçmiş enflasyon farkıyla birlikte yüzde 25-29 aralığında zam yapılırken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, vergiler, köprü ve oto yollar, içki ve sigara, zorunlu sigorta ücretlerine yüzde 25′ten başlayıp yüzde 130′lara varan oranlarda zam geldi.

Acımasız zamlar maaş zamlarını daha ilk aydan itibaren eritmeye başladı.

MEMUR EMEKLİSİ ASGARİ ÜCRETE YENİLDİ

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin aylığı ilk defa asgari ücretin altında kaldı.

Geçen yılın aralık ayına kadar asgari ücret 2 bin 825 lira, en düşük emekli memur aylığı ise 3 bin 166 liraydı. En düşük emekli aylığı asgari ücretli bir işçiden 341 lira aylık alıyordu.

Ancak asgari ücrete yüzde 50.5 zam yapılınca dengeler değişti. Asgari ücret 4 bin 253 liraya çıkarken en düşük emekli memur aylığı 4 bin 115 lirada kaldı. Yeni durumda asgari ücretlinin geliri memur emeklisinin aylığının 138 lira üzerine çıktı.

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