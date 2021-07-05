Memur ve emekliler yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak

Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

Ocak Temmuz maaşı maaşı Memur (15/1) 4098 4444 Bekçi (9/4) 3859 4185 İmam-hatip (9/4) 4442 4817 Ebe (9/4) 4665 5059 Hemşire (9/4) 4880 5292 Öğretmen (1/4) 5246 5689 Başkomiser (1/4) 7073 7670 Daire başkanı (1/4) 9470 10270 Kaymakam (1/4) 9891 10726 Genel Müdür (1/4) 14200 15399 En düşük emekliler Memur emeklisi 2920 3166 İşçi emeklisi 1500 1626 Esnaf emeklisi 1627 1764

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak.

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