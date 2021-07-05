Memur ve emekliler yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak

Yazan:
Alaturka Online
-

Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

  Ocak Temmuz
maaşı maaşı
Memur (15/1) 4098 4444
Bekçi (9/4) 3859 4185
İmam-hatip (9/4) 4442 4817
Ebe (9/4) 4665 5059
Hemşire (9/4) 4880 5292
Öğretmen (1/4) 5246 5689
Başkomiser (1/4) 7073 7670
Daire başkanı (1/4) 9470 10270
Kaymakam (1/4) 9891 10726
Genel Müdür (1/4) 14200 15399
En düşük emekliler
Memur emeklisi 2920 3166
İşçi emeklisi 1500 1626
Esnaf emeklisi 1627 1764

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak.

İlginizi ÇekebilirHaziran ayı enflasyon rakamları açıklandıHaziran ayı enflasyon rakamları açıklandıİlginizi ÇekebilirÜreticinin enflasyonu dudak uçuklattıÜreticinin enflasyonu dudak uçuklattı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?