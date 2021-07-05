Memur ve emekliler yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak

Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.
|Ocak
|Temmuz
|maaşı
|maaşı
|Memur (15/1)
|4098
|4444
|Bekçi (9/4)
|3859
|4185
|İmam-hatip (9/4)
|4442
|4817
|Ebe (9/4)
|4665
|5059
|Hemşire (9/4)
|4880
|5292
|Öğretmen (1/4)
|5246
|5689
|Başkomiser (1/4)
|7073
|7670
|Daire başkanı (1/4)
|9470
|10270
|Kaymakam (1/4)
|9891
|10726
|Genel Müdür (1/4)
|14200
|15399
|En düşük emekliler
|Memur emeklisi
|2920
|3166
|İşçi emeklisi
|1500
|1626
|Esnaf emeklisi
|1627
|1764
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak.