Memur zammı için gözler görüşmelerde! Memur zammı görüşmelerinde son durum…

4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren memur zammı pazarlıklar için geri sayım başladı. Memur sendikaları ile yapılacak, 2022 ve 2023 yılları için memur zammı görüşmesi 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Artan enflasyonun etkisi günden güne daha çok hissedilirken memurlar biraz olsun nefes alabilmek için gözünü zam görüşmelerinde çıkacak sonuca çevirdi. Memur-Sen 600 TL seyyanen zammın yanı sıra, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 zam talep etti.

ORTAK MEMUR ZAMMI TALEBİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

KAMU İŞÇİLERİ TEKLİF BEKLİYOR

Kamuda çalışan 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Kamu işçileri sendikaları hükümetten bu hafta gelecek yeni teklifi bekliyor.

İktidarın ilk teklifi, yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu.

KRİTİK TOPLANTI 12 AĞUSTOS’TA

Toplu sözleşme takvimine göre 12 Ağustos’ta kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon raporu müzakere edilecek ve Kamu İşveren Heyeti teklifini sunacak. 22 Ağustos’ta ise toplu sözleşme müzakereleri sonuçlandırılacak. Eğer uzlaşı sağlanamazsa 23 Ağustos’ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru yapılacak.