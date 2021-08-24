Memur zammı oranı belirlendi! Memur zam oranı ne kadar?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği memur zammı oranı belirlendi. Memur ve memur emeklilerine verilen zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı oldu.

Memur sendikaları ve hükümet arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam oranları belli oldu. 2022 ve 2023’teki haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı.

MEMUR ZAMMI ORANI NE KADAR?

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı oldu.

2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay için ise yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

MEMUR-SEN: HAYIRLI OLSUN

Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Toplu sözleşme hayırlı olsun. Beklentilerimiz, kaygılarımız oranlara yansıdı” dedi. Yalçın konuşmasında, “Sözleşmeli personeller ve ek göstergeler konusunda 2022 yılı içerisinde çalışma yapılacağı taahhüdünde bulunuldu” ifadelerini kullandı.

Hükümet ilk teklifinde, 2022 için yüzde 5 + enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 + enflasyon farkı önermiş, 2023 için ise yüzde 6+6 teklifinde bulunmuştu.

Merakla beklenen 3600 ek gösterge talebi de sözleşme kapsamına alınmadı. Bakan Bilgin, bu konunun sendikalarla oluşturulacak çalışma grupları ile çözüleceğini açıkladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Bakan Bilgin, Twitter hesabından sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bilgin, “6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 2 AĞUSTOS’TA BAŞLAMIŞTI

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Yaklaşık 20 gün sonra, görüşmelerin son gününde anlaşma sağlandı.

2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, zam oranları hakem kurulu tarafından belirlenmişti.