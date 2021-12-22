Memur’a ek zam gelecek mi? Erdoğan’ın görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Memur-Sen’den ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci’yle bir ayara geldi.

‘Teşekkür ziyareti’ olarak açıklanan görüşmede memura ek zam ve 3600 ek göstergenin de konuşulacağı belirtildi. Toplantı yaklaşık 20 dakika sürdü.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMA

Sona eren toplantının ardından açıklama yapan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şu ifadeleri kullandı;

1-Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık.

2-Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.

3-Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.

4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.

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