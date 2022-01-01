Memura yüzde 5 lojmana yüzde 18 zam

Yılbaşında memura yüzde 5 toplu sözleşme zammı vermeye hazırlanan hükümet, memur lojmanlarının kirasına ise yıl başından geçerli olmak üzere yüzde 18 zam yaptı.

Erdoğan SÜZER

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün tebliğine göre bu lojmanlarda kullanılan elektrik, su ve kalorifer giderleri de yüzde 18 oranında zamlandı. Böylece memurun lojman maliyeti bin 246 liradan bin 464 liraya çıktı.

100 METREKARE 743 LİRA

Tebliğle kalorifersiz lojmanların aylık kirası, metrekare başına 4.80 liradan 5.66 liraya, kaloriferli lojmanların kirası 6.30 liradan 7.43 liraya çıktı. Kerpiç ve ahşap benzeri lojmanların kirası da metrekare başına 3.07 liradan 3.62 liraya yükseldi. Yeni zamla birlikte 100 metrekarelik kalorifersiz lojmanların aylık kira bedeli 566 liraya, kaloriferli lojmanların aylık kirası da 743 liraya çıktı. Lojmanda oturanların kapıcı veya kalorifer görevlileri için metrekare başına ayrıca ödeyeceği ücret de 74 kuruştan 87 kuruşa yükseltildi.

292 lira ısınma, 308 lira elektrik ve su

Aydınlatma ve su giderlerine yapılan yüzde 18 zamla ortak elektrik sayacı kullanılan lojmanlarda metrekare başına 1.65 TL elektrik parası, suyun ortak kullanılması durumunda metrekare başına 1.43 TL su parası alınacak. Su ve elektriğin ortak kullanıldığı lojmanlara ise metrekare başına 3.08 TL fatura edilecek. Memur, ayda 292 lira ısınma, 308 lira da elektrik ve su parası ödeyecek.