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20 Nisan 2023
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Memurlar dert küpü: 1 kuruş ikramiye vermediler

Alaturka Online
Alaturka Online

CEM YILDIRIM/ANKARA

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür” diyerek, şunları söyledi:

– Kamuda çalışan işçilere her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. Toplu iş sözleşmeleri uyarınca da kamu işçilerine yılda iki kez birer aylıkları tutarında iki ikramiye ile vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği de ödenmekte. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmiyor.

DEVLET AYRIM YAPMAMALI

– Memurlar olarak bu haksızlığın son bulmasını, kamuda işçiler gibi memurların da ikramiye almasını istiyoruz. Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür.

24 KEZ BAŞVURDUK

– Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, taleplerimizi defalarca ilettik. BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde (Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç) son yazımızla 24. kez başvuru yaptık. Bugüne kadar cevap alamadık. Memur ve aileleri görmezden gelinmemeli, bayram öncesi ikramiye talepleri dikkate alınmalıdır.

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