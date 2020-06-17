Memurun maaşı yılbaşına döndü

Kamu bankalarına atanan AKP’li siyasetçiler 3-4 yerden birden aldıkları yüksek maaşın keyfini sürerken, tek maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalışan sıradan memurlara enflasyondan sonra bir darbe de yüksek vergi diliminden geldi.

Nisan ayına kadar yüzde 15 oranında Gelir Vergisi öderken bir anda yüzde 20’lik üst vergi dilimine yakalanan çok sayıda memurun ödediği vergi artınca eline geçen net maaşı düştü. Maaş kayıpları sağlık personelinde 400 lirayı aştı.

TÜİK’in ilk 5 ay için açıkladığı enflasyon yüzde 4.57’ye ulaşarak memur ve emeklinin sene başında aldığı yüzde 4’lük zammın üzerine çıkmış, vergiyle birlikte enflasyon da çalışanların maaşını eritmişti.

Genel Sağlık-İş, ülke genelinde görev yapan doktorundan teknisyenine kadar tüm sağlık personelinin vergi kaybını resmi bordroları üzerinden tek tek hesapladı.

Artan oranlı vergi sistemi nedeniyle brüt maaşları üzerinden yılın başında yüzde 15 oranında vergi ödeyen çalışanlar toplam gelirleri 22 bin lirayı aştığı anda bir üst vergi oranı olan yüzde 20 vergi ödemeye başlıyorlar. Dolayısıyla brüt maaşları aynı kaldığı halde daha fazla vergi ödemek zorunda kalan çalışanların ellerine geçen net maaş düşüyor.

VERGİ ARTIŞI ETKİLİ

Sendikanın ocak ve haziran ayı bordroları üzerinden yaptığı çalışmaya göre örneğin üniversite mezunu bir hemşire ocak ayında 3 bin 644 lira net maaş alırken, haziran ayında bordrosundaki net maaş tutarı 3 bin 420 liraya düştü. Hemşirenin net kaybı 224 lirayı buldu.

Aynı şekilde ocak ayında 5 bin 81 lira alan baş asistanın maaşı haziran ayında 394 lira birden düşerek 4 bin 687 liraya geriledi. Diş doktoru da vergi artışı yüzünden maaşından 403 lira kayba uğradı. Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, kamu çalışanlarının temmuzda alacakları yüzde 4’lük zammın daha cebe girmeden haziran ayında vergi dilimine gittiğini belirterek, verginin yüzde 15’i aşmamasını önerdi.

Memurun cebindekini alıyorlar

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, çalışanların yıl içinde yüzde 20 hatta yüzde 27 vergi ödemek zorunda kaldığına işaret ederken, “Yandaşlara kamu bankalarında yüksek maaşlı koltuklar uygun gören siyasi iktidar, söz konusu emekçiler olduğunda, cebindeki birkaç kuruşu da vergi olarak geri alıyor” dedi.

Bacaksız, “Döner sermaye performans aldatmacası ile düşük maaşa mahkum edilen sağlık emekçileri ve emeklileri hak ettikleri insan onuruna yaraşır ücretlere kavuşturulmalıdır. Siyasi iktidar milyonlarca lirayı seyircisiz konser veren şarkıcılara vermekte ama kamu çalışanlarına reva görülen yüzde 4’lük zammı da vergi dilimi diyerek geri almaktadır” diye konuştu.