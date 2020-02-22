Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu’nun açılışında konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

*İzmir’i büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile birlikte Çandarlı’ya bağlıyor. Bu bölgede kuzey güney istikametinde ortaya çıkan yoğunluk ister istemez şehir içi trafiği de etkiliyordu.

*Böylece şehir içi trafiğini de rahatlıyoruz. 96 km’lik projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan, bir tüneli, 38 köprüsü, 8 viyadüğüyle gerçekten İzmir’e yakışan bir eser kazandırdık.

*İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir-Çevreyolu projelerinin devamı niteliğindedir. Bu otoyol, Bursa ve İzmir için de daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

*Çevreye ve tarihe duyarlılığıyla bu otoyolun da ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. Otoyolun akaryakıtta tasarrufu 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.

“OYUNLARA GELMEYECEĞİZ”

*Karşımızda çok güçlü bir ittifak var. Gezi olayları sonrasında olan her şeyin gerisinde bir tuzak var, bugün de benzer bir durum var. Oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız.

*Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yoktur. Asılsız iddialara yanıt verirken, asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.