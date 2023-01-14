Menemen’de dev satış: 164 futbol alanı büyüklüğünde

AKP’li Aydın Pehlivan’ın başkanvekilliği koltuğunda oturduğu İzmir’in Menemen Belediyesi, yaklaşık 164 futbol sahası büyüklüğündeki 1 milyon 170 bin 424 metrekarelik, ticaret ve konut imarlı 146 arsasını toplam 3 milyar 832 milyon 900 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Menemen Belediyesi, Seyrek Mahallesi, Villakent olarak bilinen bölgede bulunan 146 arsasını satışa çıkardı. 1 milyon 170 bin 424 metrekare büyüklüğündeki (yaklaşık 164 futbol sahası) ticaret ve konut imarlı arsalar için toplam 3 milyar 832 milyon 900 bin TL muhammen bedel belirlendi. Açık artırma usulüyle satışı planlanan arsaların değeri 500 bin TL ile 127 milyon 700 bin TL arasında değişiyor.

YILBAŞINDAN ÖNCE SATILMASI PLANLANIYOR

İhaleler, 22 Kasım 2022 ile 1 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Satılacak parsellerin büyüklüğü 500 metrekare ile 41 bin 475 metrekare arasında değişiyor. Menemen Belediyesi’nin bu satışlardan 4 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etmesinin beklendiği ifade edildi. Bu tutar, belediyenin 2023 yılı için kabul edilen 1 milyar 216 bin TL’lik kendi bütçesinin bile 3 katından fazla.

Satılmak istenen arazilerle ilgili daha önce CHP ve İYİ Parti tarafından İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne dava açılmış, yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak, belediye, içerisinde tarihi kalıntılar bulunduğu saptanan bazı parselleri satış listesinden çıkarmış, yeniden satış kararı almıştı. CHP’liler ise Menemen’e giderek satış kararını protesto etmişti.

SATILMASI DÜŞÜNÜLEN YERLERDE TARİHİ KALINTILAR ÇIKMIŞTI

AKP’li Aydın Pehlivan’ın başkanvekilliği koltuğunda oturduğu Menemen Belediyesi’nin yeni satış kararına da CHP Menemen İlçe Başkanlığı’ndan tepki geldi. CHP Menemen’den bugün yapılan yazılı açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:

* “02 Ekim 2021 tarihli meclis toplantısında 160 adet yaklaşık 1.600.000 metrekare imarlı parsellerin satış, takas, yap işlet devret modeli, hasılat paylaşımlı kat karşılığı verilmesi gibi yetki talebi AKP, MHP ve partisiz meclis üyelerinin oyları ile geçmişti. CHP olarak konuyu yargıya taşıdık ve İzmir İdare Mahkemesi yapılan bu işlemi kusurlu bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14.01.2022 tarihli kararı ile Menemen Belediyesi’nin itirazını reddetti. Bunun üzerine AKP li Menemen Belediyesi 6 Mayıs 2022 tarihli meclis toplantısında, verilen mahkeme kararı uyarınca 2 Ekim 2021 tarihinde alınmış olan meclis kararını iptal etti.

* Aynı meclis toplantısında bu kez 158 adet yaklaşık 1.300.000 metrekare ve 5 milyar 200 milyon TL değerindeki imar parsellerinin doğrudan satışı oylandı. Yapılan oylama neticesinde 15 kabul 15 ret oyu çıktı. Meclis Başkanının kabul yönünde oy kullanması nedeniyle satışa ilişkin meclis kararı alınmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanlığı olarak16.05.2022 tarihinde yürütmeyi durdurma talepli davamızı açtık. İzmir 3. İdare Mahkemesi 28.07.2022 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti. Satışı istenen bölgede tarihi kalıntıların olduğu, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca bölgede tespit ve tescil çalışmalarına ilişkin 19.04.2022 tarihli kararın elimize ulaşmasıyla, yürütmenin durdurulması talebimizin yeniden değerlendirilmesi için İzmir 3. İdare Mahkemesine 22.09.2022 tarihinde başvuru yaptık. İzmir 3. İdare Mahkemesi 13.10.2022 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti.

* Ancak İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bölgede yaptığı tespit çalışmalarında satışı istenen bazı parsellerde kaya oyuğu mezarları tespit edilip bu mezarlar korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bölge Panaztepe Ören Yeri’ne çok yakın konumdadır.”

AKP’li Aydın Pehlivan.

CHP, İHALEYE GİRECEKLERİ UYARDI

İhaleye gireceklere de uyarılarda bulunan Menemen CHP İlçe Başkanlığı, “Bölgede çok iyi bir tespit yapılmadan yangından mal kaçırır gibi tarihi kalıntı çıkan birkaç parseli ihale dışında tutarak ihaleye çıkılması telafisi güç zararların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu durum ihaleye katılacak kişilerin de zarar görmesine sebep olacaktır. CHP Menemen İlçe Başkanlığı olarak belediye idaresini ve ihaleye katılacak kişileri uyarıyoruz. Mahkeme süreci daha bitmeden bu satış ısrarının ne Menemen’e ne de halkımıza bir faydası olmayacaktır. Yanlış hesap Bağdat’tan dönecektir. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır” açıklamasını yaptı.

KURA İLE KOLTUĞA OTURMUŞTU

Menemen Belediyesi, CHP’den AKP’ye geçmişti. 1 Mart 2019’da göreve gelen CHP’li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ‘zimmet ve irtikap’ suçlamalarından hakkında yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Geçen kasım ayında gözaltına alınıp tutuklanan ve CHP’den de istifa eden Aksoy’un yerine ise belediye meclisinde seçim yapılmıştı. Oyların eşit çıkması üzerine kura çekimi ile başkanvekilliğine önce CHP’li Deniz Karakurt seçilmişti. Mahkemenin bu kura çekimini iptal etmesi üzerine yeniden çekilen kurada, AKP’li Pehlivan çıkmıştı. Pehlivan, geçen ocak ayında Menemen Belediye Başkanvekili olarak göreve başlamıştı. ANKA