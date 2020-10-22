Menemenspor'un 2018 ve 2019'da yapılan olağanüstü genel kurulları iptal edildi

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un 2018 ve 2019 yıllarında yapılan iki olağanüstü genel kurulu iptal edildi.

Menemen Belediyespor Kulübü Derneğinin 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü genel kurullarının usul ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı.

Mahkeme, iki olağanüstü genel kurulun da iptal edilmesini kararlaştırdı.

25 Mayıs 2019'da kulüp başkanlığına Tahir Şahin'in seçildiği kongrede kulübün şirketleşerek Menemenspor Sportif Faliyetler AŞ adını alması ve yeni logo belirlenmesi oy çokluğuyla kararlaştırılmıştı. Şirketin yüzde 99'luk hissesi, 249 lira 99 kuruş karşılığında yeni seçilen kulüp yönetimine devredilmişti.