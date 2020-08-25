Menfezdeki facia göz göre göre geldi

Giresun’un Tirebolu İlçesi’nde menfezin çökmesi sonucu dereye düşen resmi araçtaki 5’i Jandarma Uzman Çavuş, biri iş makinesi operatörü 6 kişi sel sularına kapıldı. Üç askerin cesedine ulaşıldı, araçtaki 3 kişi halen aranıyor. Bir açıklama Giresun’da yaşanan felaketin göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

Menfezin altı boşaldığı için felaketlerin yaşanacağına ilişkin İl Genel Meclisi’ne fotoğraflı ve detaylı sunum yapılmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığı ve bu konuda dilekçe sunan CHP’li Meclis Üyesi Ömer Cebeci’ye de dilekçesinin iade edildiği anlaşıldı. Ömer Cebeci, SÖZCÜ’ye şunları anlattı:

3 TEMMUZ 2019’da İl Genel Meclisi’ne Tirebolu Harşit Vadisi’nde yaşanabilecek sel faciasının nasıl sonuçlar doğuracağına ilişkin dilekçe yazıp sunum yapmak istedim. 4 Temmuz’da tahribatın hangi önlemlerle azaltılabileceğini belirttim. Vadideki bir menfezin fotoğrafını da çekip altının boşaldığını fotoğraflı olarak Meclis’te anlattım.

Bu menfezin çökme riskinin çok yüksek olduğunu söyledim. Bu konuda ayrıca bir önerge verdim ancak önergem dikkate alınmadı. Alay eder gibi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin tarafından “Vali Bey AFAD’a talimat verdi” notuyla dilekçem iade edildi.

Bu olayın yaşanacağı belliydi. Uyarımız dikkate alınmış olsaydı bugün menfezde kaybolan askerlerimiz hayatta olacaktı.