Menice ailesine kavuştu!

DÜN GÖZYAŞLARIYLA, 'AİLEMİ ARIYORUM, NEREDELER BİLMİYORUM!' DEMİŞTİ… ACIMASIZ YUNAN POLİSİ YÜZÜNDEN SINIRDA AİLESİNİN İZİNİ KAYBEDEN 10 YAŞINDAKİ MENİCE'YE AİLE BAKANLIĞINDAN MÜJDE GELDİ… KÜÇÜK KIZ, BABASINA KAVUŞTU… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Menice ailesine kavuştu!