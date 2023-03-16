Menzil tarikatından ittifak açıklaması

Menzil tarikatına bağlı Semerkand Vakfı, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde destekleyecekleri ittifakı açıkladı.

Vakfın, Twitter hesabından yapılan açıklamada “Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya Beşir Derneği, GENÇKON ve TÜMSİAD da destek verdi.

Menzil tarikatının Semerkand Vakfı, Semerkand Holding, EMSEY Hastaneleri, Semerkand TV, BİLTEK Okulları gibi pek çok kuruluşu var.