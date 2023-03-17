Menzil’den farklı sesler geliyor

Kamuoyunda Menzil Cemaati olarak bilinen yapıya bağlı Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, Gençkon ve Tümsiad, seçimlerle ilgili yazılı bir açıklama yaparak Cumhur İttifakına destek vereceklerini deklare ettiler.

Ancak bu açıklama cemaat içinde rahatsızlığa neden oldu. Cemaatin önde gelen bazı isimleri, Millet İttifakı’nı oluşturan bazı parti yöneticilere ulaşarak, “Biz ailecek ve çevremizle açıklamayı desteklemiyoruz ve sizlerin yanındayız, sizi destekliyoruz” mesajını ilettiler.

Menzil adına yapılan yazılı açıklamada, “Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakını destekliyoruz” denildi.

Fakat bu açıklamanın cemaatin görüşünü yansıtmadığı ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a ulaşan cemaatin önde gelen isimlerinden biri, “Menzil tarafından bir açıklama yapılmış. Bizim aile bu şerefi bu tür şeylerle elde etmemiş ve etmeyecektir. Biz ailecek ve çevremizle açıklamayı desteklemiyoruz ve sizlerin yanındayız, sizi destekliyoruz. Biz şu anki halimize hükümet sayesinde ulaşmadık. Bunların yolu yanlış bir yoldur. Onları kesinlikle desteklemiyoruz” mesajını iletti.

GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİLİZ…

Aynı kişi, isminin açıklanmaması şartıyla SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Bizim aile bunu hak etmiyor. Bunlar kalkıp bu açıklamayı yapınca üzüldüm, çok zoruma gitti. Kalkıp ben zalimi, zulmü mü destekleyeceğim? Bu aile, sahip olduklarını bunlarla elde etmedi. Allah’ın bize verdiği nimetin kıymetini bilmezsek geri bizden alır. Biz ne onlara destek veririz, ne de peşlerinden gideriz. Bildiklerimizi bir açıklarsak bunlar rezil rüsva olurlar. Dinimiz ne diyor? Zulme yardım etmek zulümdür. Katile yardım etmek katildir. Biz bu inançla yaşıyoruz. Şerefi de bu inançtan alıyoruz. Biz para, pul, mevki peşinde değiliz. Şu anki gidişattan memnun değiliz, hiç de desteklemiyoruz. Var gücümüzle dostlarımıza yönlendirme de yapıyoruz. Bizimkilerde azıcık düşünce olsa bu açıklamayı yapmazlar. Ailemiz bunu hak etmemiştir. Çok şeyleri gözümle gördüm, yaşadım. Ne teklifler geldi! Bunlar yanlış, midem bulanıyor, bunları konuşmaktan.”