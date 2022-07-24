Meral Akşener, ANKAPARK’ı inceledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan ve enkaza dönüşen ANKAPARK’ta incelemelerde bulundu.

Sözcü Ankara

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK’ın içler acısı hali gündemden düşmüyor.

Üç yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açıldı. Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşliğinde, adeta enkaza dönen parkı gezdi ve incelemelerde bulundu.

ANKARALILAR SON HALİNİ GÖRMEK İÇİN ZİYARET EDİYOR

Başkentliler ANKAPARK’ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta ve ANFA Güvenlik ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen otobüs turlarına katıldı.

ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden 11.00-16.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son durumu inceleme fırsatı da buldu.

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