Meral Akşener Ayasofya’da Alparslan’a, Fatih’e ve Atatürk’e dua etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya’yı ailesi ile birlikte ziyaret etti. Akşener, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Malazgirt’i fetheden Alparslan’a, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a, Ayasofya’yı özgürleştiren Atatürk’e dua ettik. Allah kabul eder inşallah.” şeklinde konuştu.

Ayasofya’nın ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa karantinada olduğu için katılamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailesi birlikte Ayasofya’yı ziyaret etti.

Akşener, “Malazgirt’i fetheden Alparslan’a, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a, Ayasofya’yı özgürleştiren Atatürk’e dua ettik. Allah kabul eder inşallah.” şeklinde konuştu.

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sizlere de teşekkür ediyorum. Seneye de buraya gelmek nasip olur inşallah. Allah hepinize sağlıklı bayramlar görmek nasip etsin inşallah.”

Karantina sebebiyle gelememiştim. 15 Temmuz programına katılacaktım. Hepimizden test istendi. O ara bir arkadaşımızda çıktı. O yüzden ben 15 gün Ankara’da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş. Biz sadece ailecek geldik. Oğlum, yeğenim ve eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin.