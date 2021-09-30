İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Meral Akşener toplantıda "Başbakanlığa adayım" açıklamasına açıklık getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #başbakan #temelkaramollaoğlu #saadetpartisi #cumhurbaşkanı #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener “Başbakanlığa adayım” açıklamasına açıklık getirdi! “Cumhurbaşkanı adayımız…”