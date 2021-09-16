Meral Akşener bir dokundu bin ah işitti! İsyan eden Tuzlucalı: Oy veriyorum ama..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini Iğdır'a bağlı Tuzluca'da sürdürdü. Akşener’e seslenen bir Tuzlucalı, “İnşaatçıyım, geçinemiyorum. Öğrencime bile, çocuğuma bakamıyorum. Oyumu veriyorum, ama karşılığımı alamıyorum” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #ığdır #esnafziyaretleri #gündem #ekonomi #geçimderdi #haber #siyaset #politika #akşener #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener bir dokundu bin ah işitti! İsyan eden Tuzlucalı: Oy veriyorum...