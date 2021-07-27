Meral Akşener Bitlis’te resmen miting yaptı! “Böyle adilik olmaz! Türkiye kazık yiyor kazık!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis ziyaretinde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada iktidara sert eleştirilerde bulundu. Akşener Avusturya Başbakanı’nın mülteciler hakkındaki açıklamasına da cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #bitlis #akp #haber #siyaset #politika #mülteciler #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener Bitlis’te resmen miting yaptı! “Böyle adilik olmaz! Türkiye kazık yiyor...