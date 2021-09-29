Meral Akşener bu kez çok sert konuştu! “İtibardan tasarruf olmazmış… Hadi oradan be!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhur İttifakı'nın kalesi Karaman'da adeta miting yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İtibardan tasarruf olmaz" dediğini hatırlatan Meral Akşener "Hadi oradan be!" diye tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #receptayyiperdoğan #karaman #akp #cumhurbaşkanı #itibardantasarrufolmaz #iyiparti #miting #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener bu kez çok sert konuştu! “İtibardan tasarruf olmazmış… Hadi oradan...