Meral Akşener: Çatlayıp patlıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin Ankara’da düzenlediği iftar programına katıldı. Akşener, programda şöyle konuştu:

* “Ben uzun yıllar şehit ailelerine yönelik bir vakıf yönettim. Daha sonra gazileri ekledik. Şehit ve gazilere dair bir vakıf yönettim. Adı da ‘Zübeyde Hanım Şehit Anneleri ve Gazileri Koruma ve Yardımlaşma Vakfı’ydı. Dolayısıyla PKK mücadelesinin en başında, yoğunlaştığı dönem 1993’ler biliyorsunuz, ben 1994 yılından itibaren bu vakfın başına geçtim.

* Bir eski İçişleri Bakanı ya da grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak ülkemizde gezip dolaşıyorsam ve bugün sizlere hitap edebiliyorsam o dönemden süregelen sizlerle olan ilişkimiz, iletişimimiz ve özellikle annelerin ve çocukların duasıdır. Hep dua ettiğim şey şudur. Sizlere karşı mahcup etmesin.

“BİZLER İÇİN BAŞ TACISINIZ”

* Çok önemli acıları, evladını kaybeden bir anne düşünün. Tabutunun başında ‘Vatan sağ olsun’ dedi. Gözyaşlarını kalbine ve içine akıttı, yeter ki şerefsizler sevinmesin diye. Gencecik, karnında bebeği, kocasını kaybetmiş bir genç kadın aynı şekilde o tabutun başında ‘Vatan sağ olsun’ dedi. Alçaklar sevinmesin diye ağlamadı. Evladını kaybetmiş bir baba, dik durmaya gayret etti. O tabutun başında ‘Vatan sağ olsun. Bir oğlum daha var. O da vatanıma feda olsun’ dedi. Dolayısıyla siz astsubay emeklileri, onların eşleri, şehit aileleri ve şehit yakınları. Siz bizler için baş tacısınız. Baş tacı olmalısınız. Sizi bugüne kadar görmezden gelenlere ders vermek de hepimiz için bir borçtur.

“ÇATLAYIP PATLIYORLAR”

* Mansur Bey, Ankara’da bir farklılık yarattı. O da nedir? Her türlü iftira attılar. Dediler ki ‘Seçerseniz eğer Mansur Yavaş PKK’lılara, DHKP-C’lilere su saatlerini okutacak. Yapılan bütün yardımlar kesilecek. Onları PKK’lılara verecek.’ Kendileri bu işleri o kadar kolay yaptıkları için Mansur Yavaş’a iftira attılar. Ama sizler kulaklarınızı tıkadınız, oy verdiniz. Bugün Ankara’da eğer sosyal belediyecilik, yakınların kayrılmadığı bir belediyecilik, en fakir semtlerde elinde torbalarla girilmeyen bir belediyecilik, her eve mutlaka ayda 1 kilo etin girdiği bir belediyecilik ve kışın çocukları, kadınları soğukta bırakmayan doğalgaz parasını belediye tarafından ödeyen bir belediyecilik. Yani Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’in en temel ilkesi neydi? Kimsesizlerin kimi olmak. Açı doyurmak, çıplağı giydirmek, açıkta kalana bir barınak, ev, çatı vermek. Mansur Yavaş bunu yaptı. Şimdi çatlayıp patlıyorlar.

“HEM OYLARINIZI HEM DE ÇALIŞMANIZI SİZLERDEN İSTİRHAM EDİYORUM”

* 14 Mayıs’ta bir seçime gidiyoruz. Tam karşımda Kevser Ofluoğlu var. Kevser Ofluoğlu bizim Çankaya ilçe başkanımızdı. Ön seçime girdi ve ikinci çıktı. Şu anda 3. sıradan adayımız. Albayımız, albay emeklimiz. Kevser Ofluoğlu, bir asker emeklisi. Mansur Bey’in davranış biçimini, belediyeciliğini gördünüz ve şahit olduk. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sayın Kılıçdaroğlu’na ama parti tercihi için de İYİ Parti’ye Kevser Ofluoğlu’nun seçilmesi için oy istiyorum. Sizi Meclis’te kökü asker bir kadının temsil etmesi için hem oylarınızı hem de çalışmanızı sizlerden istirham ediyorum. Aynı zamanda Mansur Bey’in bulunduğu bir yerde, Cumhurbaşkanlığı’nın etkili ve yetkili bir yardımcısıdır kendisi, yani kazanıldığı gün. Bugüne kadar yaptığı icraatlarla kendisi de gösterdi ki hem icracılık hem de çılgın, manyak, hırsızlık projeler yerine insanlara sosyal devletin ne olduğunu gösteren bir Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmesi için oylarınızı istiyoruz.” ANKA