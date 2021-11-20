Meral Akşener Denizli’de miting yapıyor… “YAR SAÇLARIN LÜLE LÜLE ERDOĞAN SANA GÜLE GÜLE!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "Milletin başa getirdiği iktidar, eğer işini yapamıyorsa; milleti açta, açıkta bırakıp, memleketi zora sokuyorsa; O sandık gelir, milletin şaşmaz iradesi son sözü söyler. Millet kararını verir, ve işini iyi yapacak olana, gider yetkiyi verir. Türkiye bugün, çok derin bir krizle karşı karşıya. Şimdi ben de size soruyorum; Bu iktidar, şu anda millete gidebiliyor mu? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Çarşıda pazarda gezebiliyorlar mı? Gençlerin karşısına çıkabiliyorlar mı? Öyleyse, tek çözüm var; Seçim! Seçim! Seçim!" şeklinde konuştu. #meralakşener #seçim #miting #haber #haberler #haberizle #iyiaprti