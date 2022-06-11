Meral Akşener: Erdoğan seçim kararı alsın adayımızı açıklayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını açıklaması ve muhalefete ‘Adayınızı açıklayın’ çağrısı hakkında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, “Sayın Erdoğan’a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, 3 ay sonra seçim var. Yarın (seçim kararı) alsın öbür gün adayımızı açıklayalım” diye konuştu.

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın adaylığını açıklamasıyla ilgili konuştu.

Akşener, “Sayın Erdoğan’ın adaylığını ilan etmesi için kendisine ‘Hayırlı olsun’ diyorum. Çünkü aday olup olmayacağı konusunda epey bir dedikodu vardı. Hukuki tartışma ayrı. Bir dedikodu vardı… Onun için hayırlı olsun” dedi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MESAJI

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

* “Biz, altılı masada bulunan genel başkanlar, Cumhurbaşkanı adaylığını konuşmama kararı aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımın hepsi söyledi. ‘Konuşmadık, konuşmayacağız’ dedik, orada bir sorun yok.

* Biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde, bu ucube sistemin ortadan kalkması, halk oyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi ve güçlendirilmiş parlamenter siteme geçilmesiyle ilgili bir iddianın sahibiyiz ve onun etrafında birleştik.

* Cumhurbaşkanı adaylığı üstünden yapılan her bir tartışma, o asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, onun gözden kaçırıldığı, perdelendiği bir tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz.”

“YARIN SEÇİM KARARI ALSIN ÖBÜR GÜN ADAYIMIZI AÇIKLAYALIM”

Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener, “Sayın Erdoğan’a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, 3 ay sonra seçim var. Yarın (seçim kararı) alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran’ında dediğinde o zaman biraz bekleyecek. Bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça o yün yumağına düşmeyeceğiz” diye konuştu.

“YÜN YUMAĞINA KAPILMAYACAĞIZ”

Erdoğan’ın “Adayınızı açıklayın” çağrısına değinen Akşener, “Her şey bir yün yumağı. Onu ilk bozan da İYİ Parti’dir. Biz o yün yumağına kapılmayacağız” dedi.

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