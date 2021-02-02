Meral Akşener Erdoğan’a tavsiye verdi! “Bunlara uyuz oluyorum!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımlarıyla, İYİ Parti Gençlik Kolları. 3. Kuruluş yıldönümünü kutladı. 3. yaş pastasıyla başlayan kuruluş yıldönümü kutlamasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir konuşma yaptı. Akşener, partinin kuruluş sürecindeki zorlukları hatırlattığı ve Gençlik Kollarının bu zorlukları daha fazla yaşadığına dikkat çekerek başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gençler konusunda tavsiyede bulunarak, “Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentörlük etme gibi bir görevi var ayrı ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentörlüğünü bir görsün” dedi. Meral Akşener gençlere yönelik "hoşgörü ve tolerans" kavramlarına 'uyuz' olduğunu belirterek ""Biz kimiz ki bir başkasına tolerans gösterelim. Biz size saygı duymak zorundayız" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #receptayyiperdoğan #iyiparti #cumhurbaşkanı #erdoğan #akşener #iyipartigençlikkolları

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