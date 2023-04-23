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23 Nisan 2023
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Meral Akşener: Gaffar Okan’ın katilleri de bizim için terör örgütüdür

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya’da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile açılışını yaptığı koordinasyon merkezi önünde partililere seslendi. Akşener, seçimlere 21 gün kaldığını anımsattı.

HARAM BOĞAZA ÇAKIMIŞ

Ülkede kamuya personel alımlarında ve atamalarda, mülakat yoluyla kayırmacılık ve haksızlık yapıldığını savunan Akşener, “Benim namazımın bana sağlaması gereken nedir? Harama el uzatmamaktır, kul hakkına girmemektir. Kul hakkına giriyorsunuz. Haram artık buraya kadar (boğaza) çıkmış.” dedi.

Akşener, partisine yönelik eleştirilere değinerek, “Ben Meral Akşener’im. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Bu elime bugüne kadar terörist eli değmedi eğer değerse vallahi de keserim, billahi de keserim. Gaffar Okan’ın katilleri de bizim için terör örgütüdür.” diye konuştu.

TAKİP ETMEZSEM NAMUSSUZUM, ŞEREFSİZİM

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, “O katilleri de azmettirenleri de buna göz yumanlara da eğer onlardan hesap sormazsam Cenabıhak benden hesap sorsun. Eğer bu cinayetin katillerini de azmettiricilerini de bulup yargıya teslim edip takip etmezsem namussuzum şerefsizim.” ifadelerini kullandı. (AA)

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