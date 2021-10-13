İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de düzenlenen İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Meral Akşener konuşmasında iktidarın giderayak gizlice satmayı planladığı kamu kuruluşlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyaran Akşener "Bu milli güvenlik sorunudur" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #receptayyiperdoğan #iyiparti #tbmm #meclistv #haber #siyaset #politika #akşener #erdoğan #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener “Giderayak sessizce satacaklar” dedi! Erdoğan’ı uyardı! “Bu milli güvenlik sorunudur!”