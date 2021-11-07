Meral Akşener gülerek cevapladı! Göğüs numarası 2023 ne anlama geliyor?





N Kolay 43. İstanbul Maratonu’, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirildi. İki lider, ev sahipliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı uluslararası organizasyonun, 8 kilometrelik ‘halk koşusu’ kategorisine katılım gösterip, vatandaşlarla birlikte yürüdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine yaklaşık 7000 adım atan Kılıçdaroğlu ve Akşener, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kılıçdaroğlu, duygularını soran gazetecilere, “Bugün çok mutluyum” yanıtını verirken, Akşener de “Bugün; birliği, beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı, Türkiye'nin geleceğine yönelik inancı ve özgürlüğü ifade ediyor” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener göğüs numarası 2023'ün ne anlama geldiğini soran gazetecilere gülerek cevap verdi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #ekremimamoğlu #kemalkılıçdaroğlu #iyiparti #chp #ibb #dilekimamoğlu #canankaftancıoğlu #nkolayistanbulmaratonu #haber #siyaset #politika #yurttaştv