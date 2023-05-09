Meral Akşener: Hiç bu kadar pis bir dille seçime gitmedik

Giresun’da halka seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen saldırıya tepki gösterdi:

– Biz sinirlenmeyeceğiz. Tehdit, iftira, hakaret, daha böyle bir şey görmedim. Bir seçime gidiyoruz, seçmenin bayramıdır seçim, seçmenin düğünüdür.

– Seçmeni dinlemelidir siyasetçi. Onun derdini anlamalıdır. O derde çözüm üretmelidir. Ondan sonra da o projeler üzerinden bir vizyon anlayışla hareket etmelidir.

“EY RECEP BEY, GEL BURAYI GÖR”

– Ama bu ülkenin cumhurbaşkanı kaybedeceğini anlayınca, hepimize Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, darbeci, işgalci dedi. Ey Recep Bey, gel burayı gör.

– Sen yıllardır, “Ceketimi assam seçilirim, seçtiririm” dedin, onun için de Giresun’u gözden çıkardın. Fındığı Ferrero’ya peşkeş çektin. Fındık üreticisini terk ettin ve yabancıların eline teslim ettin. Şimdi çıkıp “Yerli ve milli benim” diyorsun. Haydi oradan, nereniz yerli? Nereniz milli?

“KAFAYI YEDİLER”

– Bir pankart var, Sayın Kılıçdaroğlu için “Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider isteriz” deniyor. Ayıptır, her birinizi bir ana doğurdu. Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah’ın kulu da o pankartı indirmedi. Kafayı yediler.

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