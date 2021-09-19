İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerinden olan Kadın Girişimciler Merkezi’ni (İZGİM) açılış törenine katıldı. Millet İttifakı belediyelerine yönelik propagandaları eleştiren Akşener, AKP'li belediyeleri kastederek "Yolsuzluğun önüne geçmek için gelen arkadaşlar, buralarda zenginleşmişler." dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #chplibelediyeler #akp #siyaset #polemik #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meral Akşener ifşa etti! “AKP’li belediyeler birilerini zengin etmiş!”