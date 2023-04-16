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16 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMeral Akşener iktidara açtı ağzını yumdu gözünü! "Kereste gibi adamlar!"

Meral Akşener iktidara açtı ağzını yumdu gözünü! “Kereste gibi adamlar!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Meral Akşener iktidara açtı ağzını yumdu gözünü! “Kereste gibi adamlar!”

Alaturka Online
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