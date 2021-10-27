Meral Akşener “İktidara talibiz” dedi! Erdoğan’a resti çekti! “Milletini seven haram yemez!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mecliste yaptığı haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı ve AKP'yi sert sözlerle hedef aldı.

Akşener şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu tablonun değişimi çok hızlı olacak. Bu değişimler sadece iradeyle ilgili. AK Parti iktidarı elindeki tüm fırsatları kaçırdı. O fırsatları değerlendirme sırası bizde. Şimdi sıra bizde, İYİ Parti’de. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için iktidara talibiz. Adalet, huzur, bereket için Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Ülkesini seven devletinin hazinesine el atmaz." BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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