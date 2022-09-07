Meral Akşener: Koltuk kapmaca oynayanların düzenlerini bozacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisine “Bir elinizin her zaman gençlerin üzerinde olmasını istiyoruz” diyen gençlerin konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak “İnsanımızı birbirine düşürerek koltuk kapmaca oynayanların düzenlerini bozacağız. Hiç kimse merak etmesin; milletimizin uzattığı eli asla bırakmayacağız…” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in İstanbul ziyaretlerinde karşılaştığı gençler ile sohbeti dikkat çekti.

7 BİN LİRALIK KİRA İSYANI

Akşener, hemen hemen her İstanbul ziyaretine karşılaştığı kira sorununu bugün karşılaştığı gençlerden de duydu. 23 yaşında evlenmek üzere olduğunu belirten genç, “Burada 35-40 yıllık 2+1 binalara 7-8 bin lira kira istiyorlar. Gençlerin durumu çok kötü. Bu yüzden bir elinizin her zaman gençlerin üzerinde olmasını istiyoruz” diye konuştu.

AKŞENER: BİRAZ DA BİZ SİZİN PEŞİNİZDEN KOŞALIM

Gencin, “Zamanında az koşmadık, bizler unutulduk. Şimdi istiyoruz ki sizin peşinizden koşalım unutulmayalım inşallah” sözlerine Akşener, “Biraz da biz sizin peşinizden koşalım yahu” diye yanıt verdi.

“SOPA YESEM DE RAZIYIM”

Akşener, konuşmasına, “Seçmeni öyle bir hale getirdiler ki şuculuk buculuk üzerinden sizi dövüştür. Halbuki siyasetçi sizin oyunuzu alabilmek için koşsun… Müşteri velinimetse seçmeni de velinimet yapalım beraber. Bu işten ben de sopa yesem razıyım” diye devam etti.

“MİLLETİMİZİN UZATTIĞI ELİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ”

Akşener, o konuşmayı sosyal medya hesabından da paylaşarak, “İnsanımızı birbirine düşürerek koltuk kapmaca oynayanların düzenlerini bozacağız. Hiç kimse merak etmesin; Milletimizin uzattığı eli asla bırakmayacağız… “ notunu düştü.

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