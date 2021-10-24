Meral Akşener konuştu! Salon coştu! “Milletin sırtından tüm keneleri söküp atacağız!”

İYİ Parti 4. kuruluş yıldönümünü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kutladı İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin 4. kuruluş yıldönümü konuştu. Akşener öyle bir konuştu ki salon coştu. "Milletin sırtından tüm keneleri söküp atacağız!" dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #4.yıl #akşener #gündem #haber #yurttaştv
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