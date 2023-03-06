Meral Akşener masaya nasıl geri döndü? İşte perde arkası…

Türkiye, dün beşli masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı toplantıya kilitlenmişti.

Kamuoyu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in katılmayacağı toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ilan edileceğini bekliyordu.

Ancak…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Meral Akşener’le parti genel merkezinde görüştü. İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusunda öneri getirildi.

Şimdi gelin size saat saat neler yaşandığını anlatayım:

Pazar akşamı saat 20.10’da Meral Akşener, SÖZCÜ’ye özel açıklamayı yaptı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu:

“Bu ucube sistemden kurtulmak için seçimi mutlaka kazanmalıyız. Buradan hareketle, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kazanacak oldukları tüm kamuoyu araştırması verileri doğrultusunda ortada olan iki adaydan birini aday göstermek ve bu iki arkadaşımızdan hangisini tercih ediyorsa onun elini kaldırıp seçim startını vermek görevi Sayın Kılıçdaroğlu’nundur. Kendisinin gerekli sağduyuyu gösterip bu görevi yerine getirmesini sağlamak da benim gibi milletimizin her bir ferdinin görevidir.”

Bu saatlerde Ekrem İmamoğlu İstanbul’dan yola çıktı ve Ankara’ya ulaştı. Şimdi de o dakikalara geçelim ve ayrıntıları verelim:

Saat 21.00… İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’dan yola çıktı.

Saat 01.30… İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş,

İYİ Parti lideri Meral Akşener’i Ankara’daki evinde ziyaret etti. Bu görüşmede Akşener, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönünde teklifte bulundu. Bütün bu gelişmeler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde oldu.

Saat 03.45… Akşener’in evindeki toplantı bitti ve Kılıçdaroğlu iki belediye başkanı tarafından bilgilendirildi.

Sabah saatleri… Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile kahvaltı etti. Kılıçdaroğlu’nun “Bu iş artık uzamasın” diye konuştuğu ifade edildi. CHP lideri, Meral Akşener’i aradı.

Öğlen saatleri…

Kılıçdaroğlu ve Akşener parti genel merkezlerinden ayrıldı ve Saadet Partisi Genel Merkezi’ne doğru yola çıkacakları beklenirken…

Saat 15.20… Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş, Ankara’da bir otelde buluştu.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcı olacakları konusunda mutabakat sağlandı.